Nữ công nhân đưa tin sai sự thật về dịch Corona trên Facebook

Ngày 6-2, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa làm việc với Đinh Lan Hương (47 tuổi, ngụ phường Hóa An, TP Biên Hòa) để xác minh làm rõ việc chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Corona.





Công an làm việc với Hương. Ảnh: CAĐN

Trước đó, chiều 5-2, Hương đã dùng tài khoản Facebook cá nhân “Huong Lan Dinh” (Hàm Hương) đăng tải nội dung: “Nghe nói pou chen mình 3 người nhiễm virus sao không thông báo cho cn kỳ zay bà con” đưa lên nhóm Facebook “Anh em cong ty pochen Biên Hoà Đồng Nai” gây hoang mang trong công nhân.

Tại cơ quan công an, Hương đã thừa nhận bản thân đăng thông tin chưa được kiểm chứng, gây dư luận xấu cho những người làm trong Công ty TNHH Pouchen Việt Nam và cam kết không tái phạm.

Vào ngày 4-2, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã làm việc với Trần Thị Thu Thùy chia sẻ bài viết của đối tượng phản động lợi dụng dịch bệnh virus Corona xuyên tạc tại Công ty Pousung (huyện Trảng Bom) có chuyên gia người Trung Quốc bị mắc bệnh và kêu gọi công nhân nghỉ việc gây hoang mang trong công nhân tại công ty.