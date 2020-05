Phá 2 ổ bạc ở Trà Ôn trong ít ngày

Ngày 4-5, Công an huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt quả tang hơn chục người đánh bạc với quy mô lớn.

Theo đó, một ngày trước, công an bắt quả tang nhóm 17 người tụ tập đánh bạc tại nhà ông Văn Công Hoàng Nam (xã Thiện Mỹ). Tại hiện trường, công an thu giữ ba hột xí ngầu, số tiền 13,5 triệu đồng trên chiếu và 362 triệu đồng trên người các đối tượng.



Ổ bạc mà công an triệt xóa ngày 30-4. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 25 đêm 30-4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Trà Ôn bắt cũng đã bắt quả tang 15 người lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Số tiền công an thu giữ trên chiếu bạc và trên người họ là gần 100 triệu đồng.