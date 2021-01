Phát hiện gần 2 tấn hàng giả chuẩn bị tung ra trong dịp tết

Ngày 6-1, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) phát hiện một cửa hàng tạp hóa có chứa gần 2 tấn hàng giả.

Theo cơ quan công an, ngày 5-1, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra cửa hàng tạp hoá ĐT (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) do ông NĐT làm đại diện hộ kinh doanh.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ tại cửa hàng cùng kho hàng hơn 2.900 gói hàng giả với tổng trọng lượng gần 2 tấn gồm: Bột giặt, hạt nêm, bột ngọt, vỏ bao bì...

Lực lượng chức năng còn thu giữ hai máy ép, một cân và số hàng hoá khác.



Toàn bộ số hàng hóa đều được thu giữ. Ảnh: CACC

Chủ cơ sở thừa nhận, đã mua bột giặt, bột ngọt và hạt nêm không rõ nguồn gốc. Sau đó, trộn lẫn với các loại hàng hoá có thương hiệu rồi đóng gói, gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng như Omo, Aba, Knorr, Ajinomoto... để chuẩn bị tung ra thị trường vào dịp tết Tân Sửu 2021.

Cơ quan công an đã thu giữ gần 2 tấn hàng hóa và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.