Ngày 11-1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản tiến hành điều tra vụ việc thi thể một trẻ sơ sinh trong bao tải tại một vườn điều của người dân tại xã Thanh An, huyện Hớn Quản.



Vườn điều nơi phát hiện thi thể bé gái. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, trước đó, anh Vũ Chí Huệ (ngụ xã Thanh An, huyện Hớn Quản) đi ra sau nhà thăm vườn thì tá hỏa phát hiện một thi thể mới sinh được đựng trong bao tải.

Thi thể được xác định là một bé gái, trong bao tải còn có một vài bộ đồ.