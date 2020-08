Phát hiện thi thể trẻ 2 tháng tuổi trong phòng trọ ở TP.HCM

Ngày 28-8, nguồn tin từ Công an quận Gò Vấp (TP.HCM), cho biết đơn vị này đang tích cực điều tra, truy xét vụ việc người dân phát hiện thi thể trẻ khoảng 2 tháng tuổi trong một phòng trọ trên địa bàn.



Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, bà N. - là chủ nhà trọ trên đường số 14 (phường 8, quận Gò Vấp) đi dọn dẹp phòng trọ thì nghe mùi hôi thối.

Khi kiểm tra thì phát hiện mùi hôi xuất phát từ căn phòng có chiếc valy cũ màu đen mà người thuê trọ để lại. Khi mở ra, bà N. tá hỏa phát hiện thi thể trẻ đang trong giai đoạn phân hủy.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ban đầu, trẻ sơ sinh được xác định là trẻ vài tháng tuổi, tử vong khoảng năm ngày.

Theo một cán bộ điều tra, trước đây có hai vợ chồng thuê căn phòng này để ở cùng với các con. Những người này đã dọn đi cách đây vài hôm cho đến khi phát hiện vụ việc.

“Chúng tôi đang truy tìm hai vợ chồng này để làm rõ. Hiện chưa xác định được hai người này đã đi đâu” – người này nói.