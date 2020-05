Phạt hơn 550 triệu đồng đoàn xe 'khủng' vi phạm ở Đồng Nai

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 550 triệu đồng đối với tài xế và chủ của 27 xe tải chở than thuộc Công ty TNHH TM Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh.

Theo đó, các lỗi vi phạm bị xử phạt hành chính gồm: xe chở hàng vượt quá chiều cao cho phép; một số tài xế không có giấy phép lái xe; một số xe không có đăng ký.

Ngoài ra, toàn bộ số phương tiện, hàng hóa vi phạm tiếp tục bị gia hạn tạm giữ đến hết ngày 16-5 để tiến hành xác minh, xử lý.



Đoàn xe bị tạm giữ để kiểm tra. Ảnh: VH.

Trước đó, đêm 14-4, các lực lượng thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Nhơn Trạch đồng loạt ra quân tiến hành kiểm tra, tạm giữ 27 xe đầu kéo chở than trên đường tỉnh 25B, đoạn qua địa bàn huyện với các lỗi vi phạm như: vượt đèn đỏ, chở hàng vượt quá chiều cao. Có đến 7 tài xế không có giấy phép lái xe



Tiến hành kiểm tra nhanh tại chỗ, lực lượng công an cũng phát hiện 1 trường hợp tài xế dương tính với ma túy. Làm việc với công an, các tài xế, phụ xe đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa mà chỉ giao nộp được phiếu cân tải trọng xe ở nơi nhận hàng.

Với các sai phạm của đoàn xe nói trên, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm việc có hay không sự “bảo kê”, làm ngơ đối với những đoàn xe tải ben vi phạm an toàn giao thông của những người có tránh nhiệm.