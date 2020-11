Ngày 17-11, Công an xã Thường Thới Hậu A (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã xử phạt hành chính 750.000 đồng đối với bà NTH (40 tuổi) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, bà NTH đến công an báo tin về việc chồng bị mất trộm 26 triệu đồng. Theo đó, sau khi ngủ dậy thì ông TPL (chồng H.) phát hiện bị mất cái quần, trong túi quần có 26 triệu đồng, rèm cửa có dấu hiệu bị rạch rách, nghi có kẻ trộm đột nhập.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai công an phát hiện có nhiều điểm nghi vấn. Qua đấu tranh khai thác của công an, bà H. đã thừa nhận đã báo án giả. Bà H. khai do thiếu nợ nên đã lén lấy tiền của chồng rồi báo tin bị giả bị trộm.