Quận 1: Người giao nộp vũ khí được tặng 10 kg gạo

Ngày 6-4, Công an quận 1, TP.HCM cho biết vừa tổ chức vận động nhân dân phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.



Người dân tới giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ ở quận 1 được tặng 10kg gạo. Ảnh CA.

Trong đợt vận động, Công an Quận 1 cũng tập trung tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn quận các nội dung chính trong những văn bản quy định quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ. Công an đồng thời sẽ xử lý nghiêm việc quản lý, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Theo công an, những việc này góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Được biết, tại buổi vận động hôm 1-4 ở trụ sở Công an Phường Phạm Ngũ Lão, Công an Quận 1 đã tiếp nhận 10 cây mã tấu, 1 dao, 1 kiếm do người dân tự giác giao nộp. Mỗi người dân đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tặng 10kg gạo.

Theo Công an quận 1, từ tháng 4-2020 đến hết năm 2020, tại trụ sở các Công an Phường thuộc Công an Quận 1 sẽ tổ chức tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân đến giao nộp.