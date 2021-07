Báo ngay cho cơ quan công an gần nhất Công an TP.HCM cho biết thời gian qua TP thực hiện giãn cách xã hội, một số cửa hàng tiện lợi trên địa bàn trở thành đích nhắm của tội phạm. Những kẻ trộm cướp thường lợi dụng đêm khuya vắng, ít khách hàng, nhân viên sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, Công an TP.HCM khuyến cáo khi có vụ việc xảy ra, người dân phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý.