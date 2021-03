Tài xế xe biển xanh đi ngược chiều ở An Giang bị phạt 4 triệu

Liên quan đến vụ xe công của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang chạy ngược chiều, sáng 1-3, tài xế điều khiển phương tiện đã đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an tỉnh An Giang để làm việc.



Ông TVM (áo trắng), tài xế điều khiển xe biển xanh chạy ngược chiều tại buổi làm việc với Công an. Ảnh: KM

Theo ông TVM (44 tuổi, tài xế xe của Chi cục), sáng 26-2 ông điều khiển xe biển xanh 67A-0953 chở lãnh đạo Chi cục đi kiểm tra các công việc phục vụ cho Lễ khởi công của một tập đoàn ở xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn.

Đến đoạn đường từ nhà thờ Năng Gù thì bị kẹt xe, do chờ lâu và thấy bên trái không có xe chạy ngược lại nên ông M. điều khiển phương tiện đi qua làn bên trái.

“Tôi có điều khiển xe ô tô 67A-0953 đi không đúng phần đường tại khu vực quốc lộ 92, đoạn thuộc xã An Hòa, huyện Châu Thành, An Giang. Tôi biết được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, qua sự việc trên tôi xin thừa nhận vi phạm, không có yêu cầu gì thêm” – tài xế M. trả lời tại buổi làm việc với Công an.

Ông M. cũng thừa nhận xe biển xanh 67A-0953 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang không phải là xe ưu tiên, đồng thời, việc chạy lấn làn vi phạm quy định như nêu trên không có ai chỉ đạo.



Xe biển xanh lưu thông ngược chiều trong lúc đường bị ùn tắc. Ảnh: Cắt từ clip

Căn cứ chứng cứ và kết quả trao đổi tại buổi làm việc, cơ quan chức năng phạt ông M. bốn triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hai tháng kể từ ngày 1-3 theo Điều 5, Nghị định 100 của Chính phủ.

Như PLO đã thông tin, ngày 26-2, clip ghi lại cảnh ô tô biển xanh chạy ngược chiều lan truyền trên Facebook, nhận nhiều dư luận không đồng tình.

Theo xác minh, xe thuộc sở hữu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang, thời điểm vi phạm, ô tô chở một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đi công tác.