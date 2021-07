Bộ Công an thưởng nóng Công an TP.HCM Ngày 16-7, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao “thưởng nóng” cho Công an TP.HCM về thành tích xuất sắc trong việc truy xét nhanh, bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Kim An. Tại buổi trao khen thưởng, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM đã không quản ngại vất vả, nguy hiểm, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TP hiện nay. Thứ trưởng yêu cầu Công an TP.HCM tiếp tục xử lý vụ việc theo quy trình; kịp thời động viên, khen thưởng quần chúng nhân dân đã tích cực hỗ trợ cung cấp thông tin giúp bắt giữ đối tượng. Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an TP.HCM chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho đội ngũ quản lý, cán bộ quản giáo và can phạm nhân tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ trực thuộc.