Tạm giam 5 người chống đối, giật lại hàng lậu

Ngày 21-2, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam năm bị can về tội chống người thi hành công vụ.

Các bị can gồm Huỳnh Hoàng Tuấn (24 tuổi), Lê Minh Điện (24 tuổi), Lê Hoàng Bửu (24 tuổi), Nguyễn Thanh Hồng (29 tuổi) và Đào Văn Thanh (21 tuổi, cùng ngụ phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc).



Các bị can. Ảnh: QM

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Điện được người quen ở Campuchia nhờ cảnh giới và canh đường để hai người ở Campuchia vận chuyển hàng lậu gồm bếp gas và xe đạp điện từ bên kia biên giới về địa phận phường Châu Phú A, TP Châu Đốc với giá 500.000 đồng.

Khoảng 06 giờ 15 phút ngày 01-2, khi hai người đang điều khiển vỏ lãi Composite chở số hàng hóa nhập lậu trên đến tuyến sông Châu Đốc, thuộc địa phận ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú thì bị lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh tỉnh An Giang đang trên đường tuần tra kiểm soát phát hiện. Hai người buôn lậu liền bỏ chạy để lại hàng hóa.



Hiện trường vụ án. Ảnh: QM

Khi lực lượng chức năng đưa phương tiện cùng số hàng hóa trên về chốt thì Điện đã kêu Thanh, Hồng, Bửu và Tuấn đến cùng giật lại số hàng hóa lậu lại. Cả năm bị can điều khiển vỏ đuổi, đâm vào phương tiện chở hàng đang bị lực lượng chức năng tạm giữ rồi ra tay xô đẩy Thượng úy Đặng Văn Bé Hai ngã xuống sông để giật lại hàng lậu. Lúc này, Đại úy Lê Vũ Trường điều khiển cano đến thì những người này bỏ chạy.

Nửa tháng sau, các bị can ra công an đầu thú.