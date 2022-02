Ngày 7-2, Công an quận Bình Tân, TP.HCM tạm giữ hình sự Trương Hữu Thanh Bình (34 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), Đoàn Hữu Phát (27 tuổi, tạm trú huyện Bình Chánh) và Lê Minh Tuấn (22 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.



Ngoài ra, công an cũng lấy lời khai, xử lý hàng chục người khác về hành vi đánh bạc.



Trong số những người tham gia có rất đông các con bạc là phụ nữ. Ảnh: CA

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 2-2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), hàng chục người bí mật đến căn nhà trước số 26/1 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa A để tụ tập đánh bạc.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, những người này đang say máu sát phạt thì đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa A ập tới.

Phát hiện công an, nhiều người hoảng hoạn tìm đường tháo chạy nhưng tất cả các lối ra vào đã bị chốt chặn.

Tại hiện trường công an thu giữ hơn 18 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan. 43 người được đưa về trụ sở để lấy lời khai, trong đó có khoảng 20 phụ nữ.

Qua điều tra, công an xác định Bình có vai trò tổ chức sới bạc. Người này cung cấp bài tây, tấm bạt ngồi và thu tiền xâu. 28 người được xác định tham gia đánh bạc, số còn lại tới xem.

Theo một cán bộ điều tra, nhóm này sát phạt bằng hình thức đánh bài cào ba lá ăn thua bằng tiền. Mỗi tụ được chia ba lá, tụ cái do Phát và Tuấn hùn vốn. Mỗi ván, nhà cái sẽ tính số điểm trên ba lá bài để tính thắng thua với bài của các con bạc tham gia.

Thời điểm bị bắt quả tang, Phát vừa chia bài xong cho 12 tụ bài chưa kịp tính thắng thì công an ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai do thấy việc tổ chức đánh bài có lợi nhuận nên đã đứng ra tổ chức. Người đàn ông sắp xếp sử dụng khoảng không gian đường hẻm trước nhà đồng thời là tiệm tạp hóa của mình và trải hai tấm bạt để các con bạc tham gia chơi hoặc xem.

Các con bạc tham gia từ ngày 1-2 và ngày 2-2 (ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán). Các con bạc cần gì thì Bình cung cấp vì nhà bán tạp hóa.

Sau mỗi ván, nếu người làm cái thắng, Bình thu tiền xâu từ 50 đến 100 ngàn đồng tùy theo ván đó cái thắng nhiều hay ít.

Trong ngày mùng 1 Tết, Bình thu tiền xâu là 300.000 đồng. Trong ngày mùng 2 Tết, đến khi bị bắt quả tang, Bình đã thu tổng cộng bốn lần tiền xâu, tổng cộng là 400.000 đồng.

Phát và Tuấn khai là bạn quen biết từ trước. Cả hai bàn nhau hùn hạp số tiền năm triệu đồng để làm cái, thắng thua đều chia đôi. Các con bạc tham gia đặt cược từ 100 ngàn đến một triệu đồng mỗi ván.

Theo công an, sòng bài mới được tổ chức kín kẽ dịp tết, các con bạc phần lớn đều là người quen biết. Để tránh bị phát hiện nhóm này còn có sự canh gác rất cẩn thận.