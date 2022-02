Sáng 7-2, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Đại tá Lê Quang Đạo - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP báo cáo kết quả công tác trong chín ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.



Hội nghị được Công an TP.HCM tổ chức sáng 7-2. Ảnh: CA

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động, quyết liệt, đồng bộ trong triển khai các mặt công tác; tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, tội phạm về trật tự xã hội giảm mạnh với tỉ lệ giảm hơn 67% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt trong các ngày 2-2-2022 và 6-2-2022 trên địa bàn TP không ghi nhận tội phạm về trật tự xã hội; tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc trước và trong những ngày Tết.



Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: CA

Công an TP ghi nhận xảy ra 28 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 57 vụ, = 67,06% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021); đã điều tra, khám phá nhanh 18 vụ, tạm giữ 20 người.

Phát hiện 1 vụ/2 nghi phạm tàng trữ pháo trái phép; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ/8 nghi phạm vi phạm về sử dụng pháo nổ.

Lập biên bản 773 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 129 xe gắn máy, 172 giấy tờ xe các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 64 trường hợp.



Đại tá Lê Quang Đạo báo cáo kết quả công tác trong chín ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: CA

Trong chín ngày, xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 19 người (giảm 1 vụ); xảy ra 8 vụ cháy (tăng 4 vụ), không thiệt hại về người, tài sản ước tính thành tiền khoảng 8 triệu đồng.



Lực lượng Công an TP tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế các cấp triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022; phối hợp các cơ quan, ban ngành chức năng rà soát thực hiện chính sách chăm lo Tết cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội; vận động người dân tham gia tiêm COVID-19 trong dịp Tết; đảm bảo an ninh, trật tự các cơ sở điều trị, nơi cách ly F0 trong cộng đồng và địa điểm tiêm vaccine phòng COVID-19; tổ chức 14.904 lượt tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn TP.



Ban Giám đốc Công an TP.HCM tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: CA

Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của công an các đơn vị, địa phương.

Ngay sau Hội nghị giao ban đầu Xuân năm 2022, Giám đốc Công an TP yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì lực lượng, xác lập trạng thái công tác bình thường với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả.

Các đơn vị duy trì kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tại các khu vực tổ chức lễ hội; xử lý nghiêm các hành vi tổ chức cờ bạc, không để phát sinh tội phạm từ cờ bạc; tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để tăng cường răn đe, tấn công, trấn áp tội phạm.

Tổ chức bố trí lực lượng tại các cửa ngõ ra vào TP, các tuyến đường trọng điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; lưu ý việc đảm bảo giao thông khi học sinh, sinh viên bắt đầu đi học tập trung tại các cơ sở giáo dục.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, quản lý lưu trú của người nước ngoài; duy trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh.