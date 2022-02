Liên quan đến vụ việc hai vợ chồng bị hàng xóm bắn thương vong ở xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) hôm 15-2, lãnh đạo UBND xã Dân Tiến thông tin: Trước đây, qua nắm bắt của quần chúng nhân dân, nhiều lần công an xã đã tới tuyên truyền, vận động Lê Văn Hữu nếu có súng thì giao nộp nhưng Hữu không thực hiện.

“Gia đình Hữu và nạn nhân chỉ làm nông nghiệp, tự do. Theo hai bên gia đình cung cấp thì số tiền nợ không nhiều, khoảng 10 triệu đồng. Trước đó hai bên đã có mâu thuẫn, gia đình nạn nhân có làm đơn và xã đang trong quá trình thụ lý giải quyết thì xảy ra sự việc trên”- lãnh đạo xã nói.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, hiện chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì nghi phạm trong vụ án đã tử vong. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng gia đình nạn nhân nhiều lần làm đơn phản ánh tới chính quyền việc bị hàng xóm đe dọa nhưng không được can thiệp kịp thời dẫn đến án mạng thương tâm trên, lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai cho biết đây là thông tin không chính xác.



Thời điểm khi xảy ra vụ việc. Ảnh trích từ camera

"Sau khi nhận được đơn về việc hai gia đình có mâu thuẫn, Công an xã Dân Tiến đã tiếp nhận, xác minh, giải quyết. Tuy nhiên đang trong quá trình xác minh, giải quyết thì xảy ra vụ việc chứ không phải công an làm ngơ"- Vị lãnh đạo khẳng định.

Liên quan đến sức khỏe của bà Đ, ông Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, sau khi bệnh nhân Đ được đưa vào cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành mổ để lấy viên đạn ra ngoài. Hiện tại, bệnh nhân vẫn phải thở bằng máy.

“Phải chờ khi hết thuốc gây mê thì mới tiên lượng được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân”, ông Hoàng nói.

Trước đó, vào 9 giờ 50 ngày 15-2, trong lúc ông LVT và vợ là bà PTĐ, cùng trú tại xóm Tân Tiến (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai) đang xây tường rào cho gia đình con trai thi Lê Văn Hữu (41 tuổi, hàng xóm) đứng trên tầng 2 của nhà mình và cầm súng bắn vợ chồng ông T.

Sự việc khiến ông T tử vong tại chỗ, bà Đ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi nổ súng bắn vợ chồng ông T, Hữu liền dùng súng tự sát.