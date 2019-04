Thảm sát ở Bình Dương: Hung thủ chuẩn bị rất kỹ

Đến chiều 24-4, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể ba nạn nhân bị sát hại tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã được công an giao cho gia đình để tổ chức an táng.



Ba nạn nhân chết thảm tại nhiều vị trí

Án mạng kinh hoàng trên xảy ra trong ngôi nhà cấp bốn nằm ở con hẻm cụt thuộc khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương), phía cuối hẻm là một bãi cát tư nhân. Các nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái 17 tuổi của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh N. và Nguyễn Thị Bảo N., tám tuổi, cháu ngoại bà Cúc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng 24-4, sau buổi làm ca đêm, chị Trần Thị Minh Phương sang nhà mẹ để đón cháu N. về nhà mình thì thấy cửa nhà bị khóa ngoài. Gọi mãi không thấy động tĩnh gì, chị nhìn qua cánh cửa thì thấy con gái nằm bất động liền la hét cùng hàng xóm phá cửa bên hông nhà. Vào trong mọi người phát hiện ba người đã chết.

Tại hiện trường, bé gái Nguyễn Thị Bảo N. nằm sấp ngay giữa nhà dưới, bà Cúc nằm trên giường trong phòng ngủ với mặt bị phủ chăn, còn chị Trần Thị Quỳnh N. thì nằm chết ở hành lang lối đi giữa nhà trên và nhà dưới. Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, các nạn nhân bị chém nhiều nhát. Trong nhà một số đồ vật bị xáo trộn nhưng khám nghiệm sơ bộ vẫn chưa xác định được có mất tài sản hay không.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra vụ án mạng này. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cùng Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc công an tỉnh, trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương làm rõ. Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) cũng nhanh chóng tới phối hợp, khám nghiệm, điều tra.



Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: L.ÁNH

Kế hoạch sát hại được chuẩn bị tỉ mỉ?

Theo chị Lã Thị Ngọc Bích, hàng xóm nhà bà Cúc, khoảng 2 giờ sáng chị có nghe tiếng chó sủa rất nhiều, phía bên nhà bà Cúc phát ra tiếng khóc của trẻ nhỏ. Thấy vậy chị cùng chồng đi ra để kiểm tra thì thấy nhà bà Cúc mở điện sáng nhưng tiếng khóc đã dứt.

“Tôi nghe tiếng khóc, tiếng “bịch, bịch” như tiếng đánh nên mở cửa ra kiểm tra thì không thấy khóc nữa. Tôi nghĩ là chắc bé không chịu ngủ nên người thân phạt, vậy là vợ chồng tôi vào nhà ngủ tiếp”.

Cũng theo người phụ nữ này, tới khoảng 7 giờ sáng, khi nghe tiếng gào khóc thảm thiết của chị Phương thì chị Bích cùng chồng chạy sang một lần nữa. Lúc này, tất cả cánh cửa đều bị khóa, mọi người phải dùng xà beng phá cửa cạnh bên hông vào trong thì sững sờ trước ba thi thể…

Một chi tiết đáng chú ý, theo nhiều nhân chứng thì đêm xảy ra án mạng, có một dãy khoảng năm căn nhà trọ sát bên nhà bà Cúc bất ngờ bị dùng dây kẽm cột chặt phía ngoài cửa. “Chắc hung thủ sợ bị phát hiện nên dùng dây kẽm cột chặt các cửa phòng trọ lại để không ai có thể ra ngoài được khi nghe tiếng động” - một người dân nhận định.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng thì đây là một vụ án giết người. Về việc xác định nghi phạm, nguyên nhân và các thông tin quan trọng khác, đến chiều cùng ngày, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho hay do vụ án đang được tích cực điều tra làm rõ nên vẫn chưa thể cung cấp thông tin.