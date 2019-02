Thi thể đã phân hủy chưa rõ danh tính ở Bình Dương

Trước đó, ngày 31-1, người dân tá hỏa phát hiện một bộ xương người tại bùng binh Aresco (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương).



Khu vực phát hiện bộ xương của nam giới chưa rõ danh tính

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an thị xã Dĩ An và phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) xác định bộ xương người là nam giới khoảng 40 đến 45 tuổi, cao khoảng 1,6 đến 1,65m.

Trên người mặc áo sơ mi trắng, viền nút áo màu đỏ, nút kim loại dạng bấm gày, áo thun ngắn tay màu trắng nhãn hiệu Nike in trên ngực trái màu đỏ, viền cổ màu đỏ; quần tây dài màu đen; quần đùi dạng thun, sọc đứng màu đen, nền trắng…



Tử thi nam giới đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương và quần áo

Để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân, Công an thị xã Dĩ An thông báo ai là người nhà hoặc biết tung tích về nạn nhân có đặc điểm nhận dạng như trên thì liên hệ với Công an thị xã Dĩ An để hỗ trợ giải quyết.