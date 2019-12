Ngày 2-12, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên dương và trao thưởng sáu người dân giao nộp 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển cho BĐBP.



Ông Mai Văn Hùng (52 tuổi, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, người nhặt chiếc can chứa hàng chục bánh heroin) kể khoảng 8 giờ sáng 30-11, ông đi dạo dọc bờ biển thì thấy một can nhựa màu vàng tấp vào bờ. Lật lên kiểm tra, ông thấy đáy can bị khoét lỗ, bên trong có nhiều gói màu vàng đóng gói rất kỹ ghi chữ Trung Quốc, ông đổ hết, chỉ lấy cái can. “Tưởng bánh kẹo Trung Quốc, tôi hốt đổ hết ra ngoài, chỉ mang cái can về thôi. Đến tối, nghe tin người trong xã nhặt được heroin, tôi mới hoảng rồi chạy ra lại chỗ đấy nhặt hết rồi mang nộp chứ không là ở tù” - ông Hùng kể.

Cùng ông Hùng còn các ông Trần Văn Năm, Lê Văn Thảo, Lương Văn Công, Bùi Hồng Thận (cùng xã Tam Thanh) và một người dân khác có công phát hiện số ma túy trên và giao nộp cho BĐBP. Trong đó ông Năm là người đầu tiên nhặt được và nghi ngờ đó là ma túy.

Tại buổi tuyên dương, Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới của người dân. Ông đồng thời vận động người dân chủ động giao nộp nếu còn cất giữ hoặc nhặt được thêm heroin.

Còn tại Thừa Thiên-Huế, trong ngày 2-12, Thượng tá Ma Văn Đồng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Phong Hải (BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 7,8 kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá được một người nhặt ve chai thấy ở bờ biển.

Khoảng 12 giờ trưa 1-12, ông Nguyễn H. (64 tuổi, ở xã Phong Hải, huyện Phong Điền) lượm được tám gói có hình thù giống gói trà trôi dạt vào bờ biển xã Phong Hải khi ông đi nhặt ve chai. Ông H. đã cùng một người khác mở ra xem và thấy bên trong không phải trà mà một loại tinh thể màu trắng nên đã báo đồn biên phòng.

Lực lượng chức năng kiểm tra và ghi nhận mỗi gói có ghi chữ AAA chứa tinh thể màu trắng đục (nghi là ma túy đá) với tổng trọng lượng khoảng 7,8 kg.