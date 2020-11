Ngày 23-11, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Yên Phong chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm (nếu có) vụ việc chủ quán bánh xèo miền Trung tại huyện Yên Phong hành hạ nhân viên, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, dư luận phẫn nộ trước vụ việc chủ quán bánh xèo miền Trung (ở thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) hành hạ dã man thiếu niên 15 tuổi bằng chày, cối...

Trước thông tin từ mạng xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc xác minh, bước đầu công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với chủ quán bánh xèo miền Trung. Theo báo cáo từ Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 21 giờ ngày 21-11, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Phong phát hiện một cháu bé tại khu vực Chùa, thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong có biểu hiện bất thường.

Sau khi đưa về trụ sở công an huyện, cháu bé trình bày tên là TQD, 15 tuổi, quê xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Cháu D. có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, cha bị bệnh nặng nên anh cháu đưa cháu ra Bắc Ninh làm thuê.

Tháng 9-2020, cháu D. được anh ruột (sinh năm 2002) đưa đến làm công tại quán bánh xèo miền Trung do vợ chồng bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (quê xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) và Ngô Thanh Vũ (quê quận 12, TP.HCM) làm chủ.

Trong quá trình làm việc tại quán, cháu D. bị chủ quán đánh đập nên chiều 21-11 đã bỏ chạy khỏi quán. Sau khi tiếp nhận và xác minh ban đầu, Công an huyện Yên Phong đã chuyển cháu D. đến Trung tâm Y tế huyện Yên Phong để khám và điều trị. Hiện cháu D. đang được anh mình chăm sóc tại trung tâm y tế.

Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Hiện giám đốc công an tỉnh đang chỉ đạo Công an huyện Yên Phong khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Liên quan vụ việc, chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp kịp thời cho cháu bé, đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, TP rà soát tất cả cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất trên địa bàn về tình hình sử dụng lao động chưa đến tuổi lao động; báo cáo chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25-12.

Tội hành hạ người khác 1. Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 11% trở lên;

c) Đối với hai người trở lên. (Điều 140 BLHS hiện hành)