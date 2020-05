Thông tin vụ nghi bắt cóc di chuyển bằng xe khách ở Bình Tân

Thông tin ban đầu, hơn 17 giờ chiều 21-5, chiếc xe khách giường nằm 42 chỗ của nhà xe Trúc Phương, chạy trên quốc lộ 1, hướng miền Tây lên TP.HCM.



Lúc này, tài xế nhận được thông tin từ hành khách báo về nhà xe, trên xe có người đàn ông bắt cóc bé gái khoảng một tuổi.



Công an sau đó có mặt mời những người liên quan về trụ sở để làm rõ. Ảnh HT.

Đang lưu thông trên đường, tài xế thấy chốt CSGT thuộc Đội Phú Lâm (Công an TP.HCM), đang là nhiệm vụ gần trạm thu Phí An Sương An Lạc, (quận Bình Tân, TP.HCM) nên tấp vào nhờ can thiệp.

Người dân nghe tin về vụ việc tưởng là vụ bắt cóc nên hiếu kỳ theo dõi. Lực lượng chức năng phải khá vất vả để giữ an ninh trật tự, giải tán đám đông.

Sau khi làm việc, công an xác định đây không phải là vụ bắt cóc. Người đàn ông trung niên nghi bắt có bé gái ban đầu được xác định là cha của bé. Sự việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Theo ghi nhận, đến hơn 20 giờ tối cùng ngày, một số người liên quan được mời về trụ sở công an để làm việc. Được biết, mẹ cháu bé cũng đã bắt xe từ quê vào để phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ.