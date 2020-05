Thủ Đức: 10 vụ tai nạn giao thông, 3 người chết trong tháng 4

Theo Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, trong tháng 4-2020, toàn quận đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông làm chết ba người, bị thương sáu người.

Nguyên nhân của các vụ tai nạn chủ yếu không giữ khoảng cách an toàn, chạy quá tốc độ, không đúng phần đường, làn đường quy định, chỉ dẫn vạch kẻ đường, đi vào đường cấm, chạy ngược chiều...



Công an đang khám nghiệm hiện trường một vụ tai nạn làm một người tử vong trên địa bàn quận Thủ Đức. Ảnh: TS

Cụ thể, tối ngày ngày 1-4, hai nam thanh niên tên N (ngụ tại Gò Vấp) và H (ngụ tại Quận 9) chạy xe máy va chạm với ôtô 51C-739.19 tại vòng xuyến cầu Bình Lợi (phường Hiệp Bình Chảnh). Vụ tai nạn đã khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.



Hay trước đó, vào đêm ngày 23-3, anh B (ngụ H. Bình Chánh) điều khiển xe môtô biển số 59N2- 386… lưu thông trên đường song hành Xa lộ Hà Nội (Phường Trường Thọ) hưởng từ đường Nguyễn Văn Bá về cầu Rạch Chiếc thì đụng vào phía sau xe ôtô đầu kéo 51C-116.72 lưu thông cùng chiều. Vụ việc đã khiến anh B. tử vong.

Theo Công an quận Thủ Đức, trong thời gian tới khi người dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trở lại hoạt động bình thường sẽ dẫn đến phức tạp về tình hình an toàn giao thông. Do đó Công an quận Thủ Đức khuyến cáo người dân tuân thủ chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.