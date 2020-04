TP.HCM mở đợt cao điểm chống tội phạm, ứng phó COVID-19

Ngày 5-4, Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết ngành công an đã triển khai tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn xã hội ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19



Đợt cao điểm từ ngày 1-4 đến ngày 1-5 với nhiều biện pháp đồng bộ.

Thực hiện các biện pháp cấp bách

Theo Công an TP.HCM, dịch COVID-19 đã tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự. Trên địa bàn xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt, xuyên tạc sự thật gây hoang mang trong dân. Đặc biệt, các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, nhất là cướp, cướp giật, trộm cắp lợi dụng nơi vắng, sơ hở để hoạt động...

Thực hiện tháng cao điểm, Công an TP.HCM tiếp tục nắm tình hình, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự xã hội kết hợp các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Công an sẽ mạnh tay trấn áp các loại tội phạm, đồng thời tuyên truyền đến người dân nhận thức đúng, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng hình sự đặc nhiệm sẽ tăng cường tuần tra, xử lý mạnh tay kẻ cướp, cướp giật tài sản, người có biểu hiện nghi vấn, không rõ mục đích di chuyển trong thời gian hạn chế đi lại.

Tổ công tác 363 tập trung phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trên đường phố, nơi công cộng, những người có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội. Các tổ này cũng tập trung xử lý những người không đeo khẩu trang, tụ tập, vi phạm về vận tải hành khách, các hành vi làm lây lan dịch COVID-19 cho cộng đồng khác.

Lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đảm bảo yêu cầu về trật tự an toàn giao thông và hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh.

Lực lượng công an cũng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những người có hành vi buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả…, nhất là các trường hợp lợi dụng tình hình dịch COVID-19 gây ra sự khan hiếm giả tạo để đầu cơ, găm hàng, tăng giá ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an cũng phối hợp với các đơn vị liên quan túc trực ở 62 chốt tại các cửa ngõ ra vào TP, khu vực giáp ranh, bến tàu, bến xe, nhà ga nơi tiếp nhận các phương tiện giao thông ra vào TP, các khu vực có dịch...



Tổ công tác 363 Công an quận Tân Phú ra quân tuần tra tối 3-4 đến rạng sáng 4-4. Ảnh: N.TÂN

Cải cách thủ tục hành chính

Để việc phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao hơn, Công an TP.HCM cũng triển khai thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự nhằm thực hiện giãn cách xã hội.

Có 12 thủ tục hành chính đã được áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và các trang thông tin điện tử có liên quan như quản lý xuất nhập cảnh, cấp thẻ căn cước công dân, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Không vì tập trung phòng, chống hoặc lo ngại dịch bệnh mà sao nhãng công tác công an. Phải xử lý nghiêm hoạt động đầu cơ, buôn lậu, vật tư, thiết bị y tế phòng dịch, hoạt động xuyên tạc, đưa tin sai sự thật, chống đối việc cách ly, không khai báo y tế… Bộ trưởng TÔ LÂM chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an quý I-2020 ngày 30-3

Công an TP.HCM đã triển khai nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đăng ký xe có chứng từ nộp lệ phí trước bạ điện tử (đã tích hợp trên cổng dịch vụ quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn). Công an TP.HCM cũng thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện TP.HCM đối với 27 thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ và 50 thủ tục hành chính trả kết quả qua bưu chính (đã công khai trong chuyên mục thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử Công an TP: catphcm.bocongan.gov.vn).

Công an TP.HCM cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh. Cơ quan này đảm bảo quân số thường trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng.