Trả tiền mua dâm bằng vé số, người đàn ông bị cướp vàng

Ngày 13-01, Công an TP Châu Đốc (An Giang) khởi tố và bắt tạm giam Võ Thanh Trang, Trịnh Văn Đầy (cùng 25 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang) về tội cướp tài sản.



Bị can Trịnh Văn Đầy và Võ Thanh Trang. Ảnh: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 8-2019, Đầy và Trang chung sống như vợ chồng ở phường Châu Phú A, TP Châu Đốc. Để có tiền chơi ma túy cả hai đã bàn bạc đi bán dâm.

Đêm 26-12-2019, Trang, Đầy đi trên đường Tân Lộ Kiều Lương thì thấy người đàn ông tên LVĐ ngồi 1 mình ở dải phân cách. Đầy chở Trang đến mời mua dâm, thấy Đ. có đeo nhẫn vàng 1,5 chỉ nên cả hai bàn nhau chiếm đoạt.

Đầy chạy đi chỗ khác, còn Trang dẫn Đ. vào khu vực vắng người để bán dâm. Sau đó, ông Đ. lấy 7 tờ vé số và 10.000 đồng đưa cho Trang.

Cất tiền xong, bất ngờ Trang tri hô là bị quỵt tiền thì Đầy xông đến dùng dao hành hung nạn nhân rồi cả hai lột nhẫn, mang đi bán lấy 6,3 triệu đồng.