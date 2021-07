Ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, NVC (31 tuổi, ngụ xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Trước đó C. ở trọ Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An và có đi làm thuê ở chợ đầu mối Bình Điền. Do chợ bị phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19 nên C. về Trà Vinh.



Ba ngành tư pháp Trà Vinh họp bàn xử lý vụ án. Ảnh: HỒ GIANG

Tối 9-7, C. về xã Hiếu Tử nhưng sợ bị cách ly nên C. đã khai báo gian dối là về từ Khu phố 7, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, không ghé điểm dừng chân nào và trình giấy kết quả test nhanh COVID-19. Do đó nhân viên y tế đã hướng dẫn C. về cách ly tại nhà.

Ngày 10-7, Công an tiến hành tiếp xúc, làm việc thì C. mới thú nhận là khai báo gian dối. Ngay sau đó, C. được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19.

Đến 13-7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tiểu Cần đã ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID-19 là F1 bị lây từ C.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.