Ngày 22-7, tin từ Công an Bình Thuận cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh; phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Phan Thiết vừa phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 6 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị can gồm Nguyễn Thanh Trà (29 tuổi); Hồ Phước Thọ (24 tuổi); Hồ Khắc Duy (34 tuổi); Nguyễn Thanh Phong (26 tuổi); Nguyễn Văn Huy (25 tuổi) và Nguyễn Thanh Trà (35 tuổi) đều trú tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết



6 bị can bị bắt tại Bình Thuận. Ảnh CA

Khám xét khẩn cấp nơi nhóm này thuê trên đường Đào Duy Tùng, TP Phan Thiết, các đơn vị nghiệp vụ đã thu giữ hơn 6.700 phôi các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả; 3600 tem giả dùng để dán trên văn bằng, chứng chỉ; 212 khuôn dấu giả; nhiều máy in, máy photo tài liệu; 1 thiết bị làm căn cước công dân, giấy phép lái xe giả cùng các loại máy móc, công cụ dùng để sản xuất văn bằng, chứng chỉ.

Trước đó, vào tháng 1-2021 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an; Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM đã bắt Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Hoàng Văn Đức (28 tuổi, trú huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn).



Thu giữ tang vật vụ án. Ảnh CA

Khám xét ngôi nhà số 856/4 Quang Trung, phường 8, Quận Gò Vấp, TP HCM, nơi nhóm này thuê, lực lượng Công an thu giữ gần 4.000 con dấu, hơn 5 tấn phôi các loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng thạc sỹ, bằng tốt nghiệp đại học...



Công an cũng thu giữ nhiều máy móc, thiết bị dùng để sản xuất văn bằng, chứng chỉ.

Quá trình điều tra mở rộng, ban chuyên án xác định, 2 bị can trên đã cùng với một số đối tượng khác, trong đó có Nguyễn Thanh Trà và Hồ Phước Thọ thuê ngôi nhà số 856/4 Quang Trung, phường 8, Quận Gò Vấp, TPHCM để sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả.



Sau khi địa điểm ở quận Gò Vấp bị lực lượng Công an phát hiện, cuối tháng 5-2021, Trà và Thọ rủ đồng phạm thuê nhà của bà BTNL trên đường Đào Duy Tùng, Phan Thiết để tiếp tục sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả, sau đó rao bán cho người có nhu cầu thông qua Internet và mạng xã hội.



Nguyễn Văn Hùng và Hoàng Văn Đức bị bắt tại Gò Vấp, TPHCM. Ảnh CA

Qua đấu tranh, các bị can khai nhận đã lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook và các trang web để rao bán các loại văn bằng, chứng chỉ với những lời quảng cáo hấp dẫn như cam kết phôi thật, giá rẻ...



Khi khách có nhu cầu đặt mua, nhóm này sẽ lấy thông tin cá nhân của khách hàng để in vào các loại văn bằng rồi giả mạo chữ ký hiệu trưởng các trường, sử dụng các loại dấu giả để in.

Mỗi loại chứng chỉ, văn bằng các nhóm này bán từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Được biết, đây là một trong những chuyên án thu giữ được số lượng văn bằng, chứng chỉ giả lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn cả nước.





Số chứng chỉ, văn bằng chuẩn bị gởi chuyển phát nhanh. Ảnh CA

Quá trình đấu tranh, triệt phá chuyên án, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn bởi nhóm bị can này hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi.

Toàn bộ giao dịch với khách hàng đều qua sim điện thoại rác hoặc thông qua các cuộc gọi, trao đổi bằng mạng xã hội, sử dụng tên giả để gửi văn bằng, chứng chỉ qua các công ty chuyển phát nhanh.

Ngoài ra nhóm này luôn chọn thuê nhà cao tầng để làm nơi sản xuất văn bằng, chứng chỉ ở tầng trên, tầng 1 sinh hoạt bình thường và thường xuyên đóng cửa; gây khó khăn cho quá trình xác minh, điều tra… Các đơn vị nghiệp vụ phải mất một thời gian khá dài để triệt phá đường dây này.