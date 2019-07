Trinh sát kể chuyện cướp ‘mời’ công an tới bắt

Nguyễn Thành Linh (tự Bi con, 20 tuổi) cầm đầu băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp vùng ven cùng nhiều đồng phạm đã bị bắt. Án triệt phá thành công sau một tháng trinh sát Đội 3 (Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) đặc nhiệm, Phòng CSHS, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi đeo bám, theo dõi.



Tưởng cướp là bạn đi đường

Na là một nạn nhân trong vụ cướp xảy ra tại huyện Củ Chi đêm 16-6. Vụ việc đã xảy ra hơn một tháng, nhóm gây án cũng đã bị bắt nhưng mỗi lần nhớ lại cô gái trẻ vẫn không khỏi rùng mình.

Kể trong đứt quãng, Na nói hôm ấy khoảng 19 giờ hơn, cô đi dự sinh nhật bạn về. Đoạn đường Đặng Thị Thưa (huyện Củ Chi) buổi đó khá vắng vẻ nhưng vì quen địa bàn và đi lại nhiều nên Na không mấy lo lắng. Thấy có hai người đi xe máy Vision phía sau, cô lại càng vững tâm vì “họ mặc áo sơmi, quần jean, người nhỏ nhỏ nhìn trắng trẻo, em không thể nghĩ đó là cướp” - cô gái kể.

Thế nhưng hai thanh niên ngỡ như bạn đồng hành ấy bất ngờ phóng lên chặn đầu Na, chửi thề và quát bước xuống. Cô gái kể: “Lúc đó em rất sợ, nghĩ chắc tiêu rồi. Nó kêu đưa chìa khóa, kế đó nó đánh vào đầu em. Rồi xoẹt cái, em bị chém ngay ngón tay út, bị đâm ở vùng đùi… Nó lấy hết nhẫn vàng, lắc vàng, tiền trong cốp rồi lấy luôn xe em chạy, bỏ em nằm đó. May có người đi qua giúp đưa em về, sau thì người nhà chuyển tới bệnh viện”.

Na cho hay sau đó ít ngày một người bạn của cô cũng gặp tai họa tương tự. Người này bị xịt hơi cay, cướp xe và lấy điện thoại, tài sản trong người… và đây là hai trong số nhiều vụ do nhóm cướp của Nguyễn Thành Linh thực hiện.







Nhóm cướp do Nguyễn Thành Linh cầm đầu và tang vật, phương tiện thu giữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Đi chuộc xe bị trộm, nhập luôn vào nhóm cướp

Theo hồ sơ công an, đây là nhóm cướp chuyên hoạt động ở các quận, huyện vùng ven: Củ Chi, Hóc Môn, quận 12..., không công ăn việc làm ổn định nên tiền sống và xài ma túy là do trộm cắp, cướp mà có được. Nhóm này ra tay chớp nhoáng, lạnh lùng với bình xịt hơi cay và sẵn sàng dùng hung khí đâm nếu nạn nhân có phản ứng.

“Chúng hoạt động không có thời gian cố định, cứ “đập đá” xong là hành sự. Nạn nhân đa phần là phụ nữ, đi về đêm hôm trên những cung đường vắng người qua lại, do hoảng hốt nên không thể nhớ mặt cướp” - trinh sát đặc nhiệm nhớ lại. Khi nắm bắt thông tin trên, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng CSHS, đã chỉ đạo bằng mọi giá phải sớm triệt phá.

Hàng loạt trinh sát giỏi của CSHS đặc nhiệm vào cuộc, trong đó trinh sát Đội 3 phối hợp cùng Đội CSHS Công an huyện Củ Chi nhiều đêm thức trắng sàng lọc, khoanh vùng hàng ngàn đối tượng trong danh sách đen. Từ những nỗ lực này kết hợp biện pháp nghiệp vụ cùng lời kể của các nạn nhân, chân dung băng cướp dần lộ diện.

Tối 3-7, Đội 3 phối hợp với Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn kiểm tra hành chính nhà trọ không số ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, bắt Nguyễn Đại Hải (21 tuổi, Hóc Môn) và Nguyễn Tiến Cường (tự Cá chép). Trong đó, Cường là nghi can tiêu thụ tài sản phạm tội trong vụ án trên.

Hay tin đồng phạm bị bắt, Linh lên Facebook đăng dòng trạng thái “muốn gì tui gửi vị trí qua lụm luôn…”. Chỉ sau khoảng 5 tiếng đồng hồ đăng dòng trạng thái khiêu khích thì công an tìm đến tận nơi, đưa Linh về trụ sở làm việc.

Công an cũng mời Trần Thanh Sơn (24 tuổi) về trụ sở làm việc. Tại đây, Sơn cho biết bản thân là người bị trộm xe máy nên đã hẹn Linh ra uống cà phê để chuộc xe. Nói chuyện qua lại, Sơn… nhập luôn băng nhóm để cùng hành nghề.

Theo lời khai ban đầu, Hải và Linh là hai người trực tiếp liên quan đến vụ cướp đêm 16-6. Hai nghi can Trần Hữu Thái, Trần Thanh Sơn có dấu hiệu phạm tội trộm cắp tài sản.

Cường “cá chép” và Bi con từng có án về tội trộm cắp tài sản, Sơn là tội cướp tài sản.... Hiện các nghi phạm cùng tang vật đã được bàn giao cho Đội CSHS Công an huyện Củ Chi xử lý theo thẩm quyền.