Trộm điện thoại rồi rút hơn 60 triệu đồng thông qua ví điện tử

Ngày 18-1, đại diện Công an phường 12, quận Phú Nhuận, TP.HCM, xác nhận có tiếp nhận đơn trình báo của chị C. về việc bị trộm điện thoại tại cửa hàng bánh mì trên đường Huỳnh Văn Bánh.



Các nạn nhân phát hiện và đuổi theo nhưng không thành. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 16-1, chị C. đang bán bánh mì tại cửa hàng trên đường Huỳnh Văn Bánh thì có hai thanh niên điều khiển xe máy đến mua hàng. Theo camera an ninh, thời điểm xảy ra vụ việc là khoảng 4 giờ 40 phút.

Thời điểm trên, một thanh niên đứng ở ngoài, một người vào trong mua hàng. Thấy nạn nhân và người thân đang tất bật chuẩn bị bánh mì, thanh niên nhanh tay lại quầy lấy đi chiếc điện thoại Iphone 11 Pro của nạn nhân.



Kẻ trộm lấy đi chiếc điện thoại Iphone 11 Pro. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện sự việc, nạn nhân nhanh chóng hô hoán nhưng kẻ trộm đã nhanh chân lên xe tẩu thoát. Chị C. cho biết trong điện thoại chứa nhiều dữ liệu rất quan trọng và cố gắng liên hệ để xin chuộc lại điện thoại nhưng không thành.

Hiện số tiền 40 triệu đồng trong tài khoản của chị C. do khách chuyển vào đã bị hai tên trộm rút ra thông qua ví điện tử. Ngoài ra, chị C. cũng bị mất 20 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng thông qua ví điện tử.

Công an phường 12, quận Phú Nhuận thông tin đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Phú Nhuận để tiếp tục điều tra, làm rõ.