'Trùm giang hồ' Quân Thi bị bắt

Ngày 1-1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Quân (40 tuổi, còn gọi là Quân Thi) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Trước đó, hôm 30-12-2020, Quân cùng đồng phạm đến nhà ông HVT (57 tuổi, trú tại TP Bắc Giang) để đòi nợ và có hành vi đe dọa, chửi bới, xúc phạm nhằm cưỡng đoạt của ông T. số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.

Khi nhóm người đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt thì bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ.

Theo cơ quan công an, Quân có hai tiền án, bốn tiền sự. Công an kêu gọi nếu ai là nạn nhân bị Nguyễn Quốc Quân có hành vi chiếm đoạt tài sản thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để giải quyết.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; số điện thoại cơ quan: 02043.854.666.