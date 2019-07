Trùm tín dụng đen bị bắt, truy nã 3 đàn em nguy hiểm

Ngày 30-7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho hay: Công an thị xã Sơn Tây đã triệt phá thành công một đường dây hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.



Bị can Phan Thanh Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước đó, từ tháng 5-2019, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Sơn Tây phát hiện nhóm người chuyên cho vay lãi nặng, hoạt động theo kiểu xã hội đen do Phan Thanh Hưng (42 tuổi, hay còn gọi là Hưng “Tân Mãi”) cầm đầu.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 6-2018 đến nay, Hưng thuê nhà rồi nuôi tám đàn em ăn ngủ tại địa chỉ trên để tổ chức việc cho vay lãi nặng; trả tiền lương từ 5-7 triệu đồng/tháng/người.

Các nghi phạm dán tờ rơi hoặc in phun sơn số điện thoại quảng cáo cho vay lên các địa điểm công cộng. Hưng là người quyết định cho vay hay không cho vay, mức lãi suất cụ thể đối với từng trường hợp…

Hưng và đồng phạm đã dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực đối với các con nợ để đòi tiền lãi và gốc; thu lãi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Công an thị xã Sơn Tây đã bắt giam, khám xét khẩn cấp đối với Hưng và đồng bọn về hành vi cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong số này, Phan Thanh Hưng bị bắt tạm giam, ba đàn em của Hưng bị truy nã toàn quốc.

Cũng theo cơ quan công an, tại thời điểm khám xét, cơ quan chức năng thu giữ một két sắt, hơn 200 triệu đồng, năm CMND, hai bằng tốt nghiệp, 19 giấy vay tiền, hai bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, năm sổ ghi chép việc cho vay và nhiều mẫu giấy cho vay tiền in sẵn.