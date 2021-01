Các kết quả, thành tích đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh, trật tự... đã khẳng định Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ là “lá chắn thép”, “quả đấm thép” của miền Tây Nam Bộ nói riêng và của cả nước nói chung... Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu trong buổi thăm và làm việc với Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nam Bộ chiều 7-1 như trên.



Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhận định: Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các thế lực thù địch hoạt động chống phá với nhiều thủ đoạn. Do vậy lực lượng CSCĐ càng phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng cũng đặt ra nhiều biện pháp để Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác như tổ chức luyện tập các phương án tác chiến phù hợp với thực tiễn. Tổ chức hành quân dã ngoại đến các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự các vùng sâu, vùng xa, vùng tôn giáo, dân tộc kết hợp nắm tình hình, giúp nhân dân khắc phục khó khăn, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Trước đó, Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, cho biết năm 2020, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và các cấp ủy, chính quyền địa phương về các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo chương trình đề ra.

Trung đoàn duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ ứng trực, xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện sẵn sàng khi có lệnh điều động. Kịp thời tăng cường, hỗ trợ phối hợp với công an các đơn vị, địa phương bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng…