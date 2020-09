Truy bắt kẻ truy sát hại 3 người thân của vợ cũ

Chiều 28-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ án xảy ra tại căn nhà ở ngõ 141, đường Nguyễn Xí (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) khiến một người chết, hai người bị thương nặng.



Các nạn nhân được xe cứu thương chở đến BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Ảnh: CTV

Nạn nhân tử vong là bà Bùi Thị Nhung (47 tuổi). Hai nạn nhân bị thương, đang nguy kịch là Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, mẹ của của chị Nhung) và Bùi Thị Quỳnh (40 tuổi, em gái chị Nhung), cùng trú TP Hà Tĩnh.

Khoảng 13 giờ chiều 28-9, người dân nghe tiếng la hét thất thanh, kêu cứu tại gia đình bà Vân. Mọi người chạy đến nhà bà Vân thì phát hiện bà Vân và hai con là chị Quỳnh và chị Nhung bị thương nặng, nằm trên vũng máu.

Người dân cũng nhìn thấy anh H.- từng cưới con út của bà Vân, chạy khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng, chị Nhung đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hiện bà Vân và chị Quỳnh đang được cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Bà Vân bị vết đâm thấu bụng, chị Quỳnh bị một vết thương thấu ngực.

Nghi can trong vụ án được xác định là H. (trú TP Hà Tĩnh). H. từng cưới chị Bùi Thị D. (con gái bà Vân) và 2 người đã ly hôn từ lâu.

Hiện Cơ quan công an TP Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương truy bắt nghi can H.