Ngày 25-2, nguồn tin cho biết Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Nhân (33 tuổi, trú tại Thái Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.



Đặng Văn Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ

Thông tin ban đầu, khoảng đầu năm 2020, Nhân vạch ra kế hoạch môi giới mại dâm qua mạng internet, nhằm thu lợi bất chính. Nhân quản trị, điều hành trang web daigiavakieunu.net, đăng tải hình ảnh gái bán dâm, gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam, kèm các thông tin để khách mua dâm lựa chọn.

Ngoài ra, Nhân còn quản lý tài khoản hội nhóm trên các mạng xã hội Zalo và Telegram với khoảng 5.000 thành viên tham gia để phục vụ hành vi phạm tội.

Khách sau khi chọn được gái bán dâm sẽ liên hệ với Nhân. Hai bên thỏa thuận giá mua dâm dao động từ 2,5 triệu đến 10 triệu đồng/lượt, nếu qua đêm thì từ 4 triệu đến 20 triệu đồng/lượt, nếu khách có nhu cầu đi “sex tour” (gái bán dâm đi du lịch cùng khách mua dâm) thì giá trung bình 15 triệu đồng/người/ngày.

Tiếp đó, Nhân yêu cầu khách mua dâm chuyển khoản trước số tiền mua dâm qua tài khoản ngân hàng cho Nhân hoặc thanh toán trực tiếp cho gái bán dâm. Mỗi lượt mua bán dâm thành công, Nhân cắt lại 30% tiền công môi giới.

Đặc biệt, để đối phó với lực lượng chức năng, Nhân không ra mặt trực tiếp mà chỉ giao dịch với khách mua dâm và gái bán dâm qua nhiều số điện thoại di động khác nhau, mỗi số gắn với một điện thoại riêng kết nối internet.

Lợi dụng các ứng dụng mạng xã hội trực tuyến bảo mật cao như: Telegram, Zalo, Facebook…sau khi trao đổi xong, Nhân đều xóa toàn bộ lịch sử nhắn tin. “Tú ông” này còn thường xuyên di chuyển chỗ ở, sử dụng thông tin cá nhân và các tài khoản ngân hàng “ảo” để giao dịch chuyển tiền.

Trước đó, ngày 14-1, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan bất ngờ kiểm tra hai căn hộ tại Hà Nội. Công an bắt quả tang ba đôi nam nữ đang mua bán dâm do Nhân môi giới, trong đó có cả gái bán dâm người nước ngoài.