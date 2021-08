Ngày 31-8, tin từ Công an tỉnh Kiên giang cho hay Công an xã Thạnh Hòa (huyện Giồng Riềng) vừa tống đạt quyết định của Chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ba người dân ngụ trên địa bàn huyện.

Theo đó, mỗi người bị xử phạt 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Trước đó, chiều 22-8, Công an địa phương nhận được tin báo của người dân về việc có ba người ở ấp Láng Quắm tổ chức ăn nhậu rồi cự cãi gây mất an ninh trật tự. Công an xã Thạnh Hòa đã phân công lực lượng đến hiện trường.

Tại đây lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm ba người đang tụ tập ăn nhậu, rồi kiếm chuyện chửi nhau với người hàng xóm gần đó làm mất an ninh trật tự.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lập biên bản vi phạm quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

+ Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Kiên (21 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp) và Võ An Toàn, (27 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, chiều 29-8, Kiên chạy vỏ máy đi rước Toàn (là anh vợ của Kiên) qua nhà ăn đám giỗ, cả hai nhậu đến khoảng 19 giờ cùng ngày thì Kiên lấy xe máy đưa Toàn về nhà. Khi đến gần chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến đường thuộc ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Trị thì Kiên dừng xe lại cho Toàn đi bộ qua chốt.

Bị Tổ kiểm soát kiểm tra, cả hai tấn công một Đại úy Công an gây thương tích ở tay, chân và làm rách quân phục Cảnh sát.