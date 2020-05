Từ vụ lừa 1,2 tỉ, công an truy tìm người mua bán tài khoản

Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang đang điều tra, truy xét vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo tố giác của ông Lâm Tăng Ng. (63 tuổi, ngụ quận 1) – nạn nhân của một vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng.



Một buổi sáng đầu tháng 3-2019, ông Ng. nhận được cuộc gọi từ số 840236113 của một người đàn ông xưng tên Tuấn, nói rằng là trực ban Công an TP. Đà Nẵng.

Ông Ng. được thông báo có một kiện hàng, trong đó có thẻ ngân hàng mang tên của ông được gửi ra nước ngoài. Hành vi này có liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý.

Sau một hồi trao đổi, người này nối máy, yêu cầu ông Ng. trò chuyện với người phụ nữ xưng tên Hằng là thủ trưởng cơ quan điều tra. Người phụ nữ yêu cầu ông Ng. phải chuyển hết tiền vào tài khoản số 1372394001 mang tên Nguyễn Thị Vĩnh mở tại ngân hàng SCB chi nhánh Tân Bình, TP.HCM để kiểm tra, giám định.

Nạn nhân sau đó ra ngân hàng, chuyển hết số tiền trong tài khoản rồi thông báo. Tuy nhiên, người phụ nữ xưng tên Hằng yêu cầu chuyển thêm tiền. Ông Ng. được các nhân viên ngân hàng cảnh báo nên đến công an tố cáo.

Số tài khoản mà ông Ng. chuyển tiền được xác định là bà Nguyễn Thị Vĩnh (72 tuổi, ngụ Đồng Nai). Cụ bà khai được con gái là Hoàng Thị Lệ Thanh (44 tuổi) đi làm thẻ ngân hàng rồi sẽ được trả tiền.

Cụ bà sau đó đi làm thẻ, đưa cho con gái và lấy 1,5 triệu đồng/thẻ.

Bà Thanh khai, cuối năm 2018, con ruột là Hoàng Anh Tú (20 tuổi) nói mẹ đi làm tài khoản bán cho một người chưa rõ lai lịch với giá 1,5 triệu.

Do không hiểu biết, bà Thanh có rủ mẹ ruột và bà Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Thị Thiệp và Lê Thị Hồng mở các tài khoản ngân hàng để bán, đăng ký dịch vụ internet banking theo yêu cầu của đối tượng mua thẻ.

Công an xác minh, Hoàng Anh Tú sau khi bị giam giữ tại nhà tù Insein (Myanmar) đã trở về địa phương nhưng sau đó bỏ đi đâu không rõ, đồng thời bà Thanh cũng không còn ở địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM yêu cầu bà Hoàng Thị Lệ Thanh và Hoàng Anh Tú liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM (Phòng PC03; 674 đường 3/2, phường 14, quận 10), gặp cán bộ điều tra Phạm Hoàng Đức (điện thoại 0988.606.923) để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đăng ký, mua bán trao đổi các tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, người dân biết nơi ở của Hoàng Thị Lệ Thanh và Hoàng Anh Tú đề nghị báo về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên.