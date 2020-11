'Vẽ' 2 dự án ma ở Thủ Đức và Tân Phú, giám đốc bị truy nã

Ngày 6-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phạm Ngọc Anh (40 tuổi, thường trú quận Bình Tân) thực hiện thông qua pháp nhân là Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes.



Theo điều tra, Anh là giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes (trụ sở tại quận 1, TP.HCM).

Trong quá trình làm giám đốc, Anh đã quảng cáo, đưa ra các thông tin gian dối về pháp lý thửa đất số 75, tọa lạc tại số 770 Kha Vạn Cân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM) đang được lập dự án với tên gọi Civitas Linh Đông, làm thủ tục chia lô, tách thửa với các cá nhân có nhu cầu nhận chuyển nhượng.

Việc làm của Anh được xác định để khách hàng tin và ký hợp đồng chuyển tiền mua đất nền, từ đó chiếm đoạt một số lượng lớn tiền của khách hàng, rồi bỏ trốn.

Tương tự với thủ đoạn trên, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes còn thực hiện dự án với tên gọi Heart Land Tân Hóa trên thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại (Kênh Tân Hóa - Nguyễn Trọng Quyển, thuộc phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can với Anh.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo, yêu cầu Phạm Ngọc Anh trong thời gian sớm nhất đến ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) hoặc cơ quan công an gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan và đơn vị hoặc cá nhân nào phát hiện Phạm Ngọc Anh hãy liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM và gặp điều tra viên: Thiếu tá Phạm Duy Khánh (Đội 9), số điện thoại: 0939.786.888.