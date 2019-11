Vị công an gây tai nạn làm thai phụ tử vong ra trình diện

Ngày 15-11, Công an TP Hải Phòng cho biết người điều khiển xe ô tô gây tai nạn làm một sản phụ 34 tuổi tử vong rồi bỏ trốn đã tới cơ quan điều tra trình diện.

Người này được xác định là ông Ngô Tuấn Hải, cán bộ thuộc Công an TP Hải Phòng.



Vụ tai nạn khiến người mẹ tử vong, con trai điều trị tại bệnh viện

Trước đó, tối 9-11, tại km86+900 trên quốc lộ 5 (xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với một ô tô.



Cụ thể, chị Đặng Thị Hương (22 tuổi, trú xã Nam Sơn) đang mang thai điều khiển xe máy 15AA-06663 chở theo con trai (5 tuổi) đã bị xe ô tô Toyota Altis tông trúng. Cú tông khiến chị Hương và con trai bị thương văng ra xa. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người dân khu vực đã đưa chị Hương và con trai bị thương đi cấp cứu. Chị Hương được bác sĩ mổ cứu thai nhi. Tuy nhiên, tới ngày 11-11, người phụ nữ này đã tử vong để lại 4 con nhỏ (bao gồm cả cháu bé được mổ sau tai nạn).

Công an huyện An Dương đã khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Do xe ô tô gây tai nạn đã bỏ trốn chưa xác định được nên Công an huyện này đã ra thông báo truy tìm chiếc xe gây tai nạn.

Công an xác định xe ô tô gây tai nạn là xe Toyota Altis màu đen, sau khi gây tai nạn, chiếc xe này bị hư hỏng nặng phần đầu xe bên phải, cản trước, chắn bùn và hộc đèn gầm bên phải bị rơi tại hiện trường.

Tới ngày 14-11, ông Ngô Hải Tuấn (45 tuổi) là cán bộ Công an TP Hải Phòng đã tới Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương trình diện khai nhận là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn.

Theo Công an TP Hải Phòng, vị cán bộ công an gây tai nạn bỏ trốn này đang trong quá trình làm thủ tục xin thôi việc.