Vụ chạy xe máy 'bốc đầu': 2 thanh niên dương tính ma túy

Chiều 2-3, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết liên quan vụ nhóm thanh niên chạy xe máy “bốc đầu” trên quốc lộ 7A, cơ quan này đã triệu tập thêm Nguyễn Đăng Huy (18 tuổi, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) và Nguyễn Quang Huy (15 tuổi, trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An) lên làm việc.



Nhóm Đăng Huy, Quang Huy và Sự điều khiển xe máy "bốc đầu" xe trên quốc lộ 7A.

Trong đó, Đăng Huy có hành vi điều khiển xe máy mang biển số 37D2 – 502.86 chạy bằng một bánh (bốc đầu xe) đối với xe hai bánh, điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu, che khuất biển số.

Quang Huy điều khiển xe máy biển số 35B2– 775.62 (đã tháo biển số) khi không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái, không gắn biển số xe, chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh.

Video clip sự việc.

Trước đó, Nguyễn Văn Sự (18 tuổi, trú xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) cũng đã bị triệu tập để lập biên bản xử lý hành vi chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, không có gương chiếu hậu, che khuất biển số.

Như đã đưa tin, Ngày 28-2, người dân chứng kiến và quay được nhiều đoạn video clip về nhóm thanh niên chạy xe máy trên quốc lộ 7A (huyện Anh Sơn) lạng lách, bốc đầu.

Một số người bức xúc với việc thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ nhanh, điều khiển xe máy chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và còn quay video đăng lên mạng xã hội.



Sự điều khiển xe hai bánh chạy bằng một bánh trên quốc lộ 7A.

Việc chạy xe máy “bốc đầu” vi phạm luật giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường và các phương tiện khác. Nhóm Sự, Quang Huy, Đăng Huy còn quay lại video clip để tăng tải lên TikTok cho cộng đồng mạng biết và coi đó như một chiến tích của mình.

Công an huyện Anh Sơn căn cứ vào các video clip, hình ảnh được người dân ghi lại đã nhanh chóng xác định, triệu tập làm việc với Sự và Đăng Huy, Quang Huy.

Ngoài ra qua kiểm tra, Sự và Đăng Huy có dấu hiệu sử dụng ma túy nên Công an huyện Anh Sơn đang lập hồ sơ để xử lý thêm hành vi này.