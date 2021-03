Vụ đua xe trên cao tốc: Làm việc với 3 người, tạm giữ 1 xe

Đến chiều 24-3, Cục CSGT - Bộ Công an đã làm việc với ba người liên quan đến việc tụ tập, chặn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đua xe.



Nhiều xe được độ chế tham gia trong đoàn tụ tập, gây rối. Ảnh: Mạng xã hội

Theo một đơn vị Cục CSGT, tính đến chiều 24-3, Cục CSGT đã phối hợp với các đơn vị Công an TP Thủ Đức, Công an TP.HCM làm việc với ba người (hai nam, một nữ) tham gia trong nhóm “quái xế” chặn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây gây mất an ninh trật tự.

Bước đầu, cả ba người đều thừa nhận hành vi tụ tập, tham gia trong đoàn…. Ngoài ra, theo lời khai của nhóm náy, vào rạng sáng 19-3 cả nhóm gần trăm chiếc xe còn tụ tập, nẹt pô, so kè tốc độ trong Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức.

Vụ việc sau đó được bảo vệ Khu Công nghệ cao phát hiện và truy đuổi, cả nhóm liền chạy lên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giầy tiếp tục tụ tập, chặn một đoạn cao tốc để nẹt pô, so kè tốc độ khiến ồn ào một khu vực.

Theo Cục CSGT, đơn vị đã tạm giữ một phương tiện mà camera ghi hình rõ được biển số. “Chúng tôi đang đi một số tỉnh khác để tiếp tục truy xét tiếp nhiều xe còn lại” - một cán bộ Cục CSGT cho biết thêm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh vào rạng sáng 19-3 nhóm “quái xế” hơn trăm người đi xe máy đã chặn một đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến nhiều xe tải, xe khách phải xếp hàng nối đuôi nhau dài hàng km.

Sau đó nhóm người này nẹt pô, phóng bạt mạng so kè tốc độ. Sau khoảng 20 phút, nhóm 'quái xế' mới giải tán đi nhiều hướng.

Cục CSGT, Công an TP Thủ Đức và Công an TP.HCM đã nhanh chóng trích xuất camera, vào cuộc truy xét.