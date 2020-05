Vụ thi thể trong xe cháy: Nghi can bí thư xã mua 120 lít xăng

Bước đầu qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng điều tra nhận thấy có dấu hiệu khác thường so với vụ tai nạn. Sau đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã thành lập ban chuyên án để điều tra làm rõ sự việc. Công an xác định chiếc xe trong vụ việc là của ông Minh. Tuy nhiên, qua nghiệp vụ, công an cũng xác định ông Minh không phải là người tử vong trong ô tô.



Sáng 11-5, tại buổi họp báo thông tin ban đầu về vụ giết người, tạo hiện trường giả xảy ra hôm 4-5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết như trên.



Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông thông tin về vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 5 giờ ngày 4-5, tại Km 146+300, quốc lộ 28, thuộc xã Đắk Som, huyện Đăk G'long, người dân phát hiện một ô tô bán tải bị cháy, trong ô tô xác định một tử thi đã bị cháy.

Căn cứ kết quả giám định và thông tin thu thập được, công an đã xác định nạn nhân là anh Trần Nho Vương, sinh năm 1995, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng và chiếc ô tô bị cháy là của ông Đỗ Văn Minh, bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, huy động lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Đến ngày 10-5, công an tỉnh đã bắt giữ nghi can Đỗ Văn Minh khi người này đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài, Bình Phước.

Quá trình điều tra, ban chuyên án xác nhận tang vật gây án là búa rìu. Giữa ông Minh và nạn nhân không có mâu thuẫn. Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, hai người ngồi ăn cơm. Sau đó, ông Minh đã ra tay với nạn nhân Vương trong rẫy rồi đưa ra quốc lộ 28 để đốt xe, đốt thi thể.

Ông Minh mất tích từ tối 3-5. Người nhà ông này sau đó nhận được tin nhắn từ số lạ báo là ông Minh đã bị tai nạn.

“Nghi can lên kịch bản rất kỹ càng để qua mặt cơ quan chức năng, đánh lừa dư luận. Trước đó, nghi can mua 120 lít xăng, lấy đồng hồ mình đeo vào tay nạn nhân, tạo hiện trường giả rất tinh vi, sau đó cho xe cháy. Điều đó cho thấy nghi can làm giả hiện trường rất tỉ mỉ...” - lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết.

Cũng theo công an, ý đồ của ông Minh là sau khi gây án sẽ trốn mãi mãi, không bao giờ quay lại với gia đình nữa. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang xác minh ông Minh có đồng phạm hay không.