Vụ thương lái trộm tôm ở Cà Mau: 16 người bị khởi tố

Ngày 13-6, thượng tá Trần Thanh Xuân, Trưởng Công an huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau cho hay: Trong vụ án thương lái trộm tôm của nông dân, công an đã khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can về tội trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm.

"Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng"- Thượng tá Xuân nói.



Lãnh đạo huyện Đầm Dơi thưởng nóng cho công an vì thành tích phá án vụ trộm tôm (CTV).

Một diễn biến khác, ngày 12-6, Công an huyện Đầm Dơi được lãnh đạo huyện này thưởng nóng 30 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện biểu dương lực lượng công an và đề nghị Công an huyện Đầm Dơi nhanh chóng, quyết liệt điều tra, xử lý triệt để, không để lọt tội phạm trong vụ án gây bức xúc trong dân này.



Một pha kéo trộm giỏ tôm lớn bị camera quay lại (ảnh cắt từ clip).

Như PLO đã phản ảnh, ngày 7-5, ông Lê Duy Châu ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi thu hoạch tôm thẻ và nhóm thương lái 20 người đã trộm nhiều tấn tôm.

Tuy nhiên, toàn bộ chiêu trò trộm tôm của nhóm thương lái đã bị camera an ninh ghi hình.



Nhiều người đến Công an Cà Mau tố giác thêm các nhóm trộm khác (CTV).

Sau khi thu hoạch xong hai ao tôm, anh Châu nhẩm tính mình đã mất khoảng 5 tấn tôm và kiểm tra camera an ninh, anh phát hiện thủ đoạn của nhóm trộm tôm này.

Khi sự vụ được Báo Pháp Luật TP.HCM phản ảnh, người dân ở các huyện khác trong tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đến các cơ quan Công an trình báo mình cũng là nạn nhân...