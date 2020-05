Cà Mau chỉ đạo 4 sở, ngành vào cuộc vụ thương lái trộm tôm

Sáng 30-5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo Công an, Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện và TP Cà Mau vào cuộc làm rõ vụ trộm tôm ở Đầm Dơi.



Nhiều người đến Công an tỉnh Cà Mau tố giác bị thương lái trộm tôm. Ảnh: TRẦN VŨ

Vụ trộm tôm tấn do một nhóm thương lái đã thực hiện tại ao tôm của anh Lê Duy Châu ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau hôm 7-5, bị camera an ninh quay lại. Báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều tin bài phản ảnh vụ trộm táo bạo này.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Sở NN&PTNT phối hợp với cơ quan báo đài, UBND các huyện, TP Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức cảnh giác chống tình trạng gian lận thương mại, trộm tôm.



Nhóm thương lái kéo trộm mỗi giỏ tôm 30 đến 50 kg (Ảnh cắt từ Camera).

Sở Công thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau tăng cường kiểm tra kiểm soát chống gian lận thương mại trong mua bán tôm, bảo vệ người nuôi tôm, doanh nghiệp, cơ sở, thương lái làm ăn chân chính.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức khi bán tôm và báo ngay cơ quan, người có thẩm quyền khi phát hiện có hành vi trộm tôm, gian lận trong mua bán tôm nguyên liệu.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh, ngày 7-5, camera của anh Lê Duy Châu ở huyện Đầm Dơi vô tình quay lại các hoạt động trộm tôm của nhóm thương lái đến thu hoạch, mua tôm của anh Châu.

Cảnh tượng ghi lại trên camera cho thấy nhóm thương lái đã trộm hàng tấn tôm của anh Châu giữa ban ngày.

Sau khi báo đăng, nhiều người ở tỉnh Cà Mau đã tìm đến Công an tỉnh Cà Mau tố giác cho rằng mình cũng từng bị mất nhiều tấn tôm kiểu như anh Châu.