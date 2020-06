Xe bồn cháy dữ dội tại trạm xăng, 3 người thương vong

Chiều 5-6, Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở cây xăng khiến ba người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, một chiếc xe bồn chuyên vận chuyển xăng dầu chạy vào cây xăng của doanh nghiệp tư nhân Trần Văn Ngôn (ở ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia) thì có tiếng nổ lớn. Chiếc xe bốc cháy dữ dội và lửa nhanh chóng lan ra các trụ bơm xăng gần đó.



Lực lượng chức năng đang dập lửa. Ảnh: cắt từ clip

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Khoảng một giờ sau, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Hỏa hoạn khiến tài xế xe bồn (chưa xác định rõ danh tính) tử vong, vợ chồng ông Ngôn cũng bị bỏng nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.