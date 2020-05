Công an bắt ổ bạc 'quý bà' ở An Giang

Ngày 16-5, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết vừa bắt quả tang 17 đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại khu vực ấp An Bình, xã Hòa Bình.

Theo công an, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 15-5, người dân trình báo công an về việc nhiều con bạc tụ tập đánh bài ăn tiền tại nhà của bà Nguyễn Thị Thùy Linh (42 tuổi). Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã nhanh chóng đến kiếm tra và phát hiện nhiều đối tượng đang đánh bài tây ba lá. Thấy công an, các con bạc nhanh chân bỏ chạy nhưng công an đã kịp bắt được 17 đối tượng, trong đó có đến 10 phụ nữ.



Các con bạc bị bắt quả tang. Ảnh: QUỲNH MINH

Tại hiện trường, công an thu giữ 04 xe môtô, 15 điện thoại di động, trên chiếu bạc và trên người các đối tượng công an thu giữ khoảng 22 triệu đồng.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc này do Linh đứng ra tổ chức để lấy tiền xâu 50.000 đồng/3 ván bài.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.