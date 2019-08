Xe tải nghi chở hàng lậu tông xe quản lý thị trường bỏ chạy

Chiều 6-8, Ông Phạm Đức Chinh, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An cho biết, Công an huyện Bến Lức đang thụ lý điều tra vụ ô tô tải chở hàng lậu tông 2 mô tô Quản lý thị trường (QLTT) bể nát, khi bị truy đuổi.



Xe tải nghi chở hàng lậu tông xe QLTT, cuốn vào gầm xe

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, ô tô tải 62C-014.84 (chưa rõ danh tính tài xế) chở đầy hàng hóa phủ kín bạt lưu thông QL 62 ra đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương để đi TP.HCM.

Khi ô tô này đến địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM tài xế nghi ngờ có QLTT TP.HCM chặn kiểm tra phía trước nên lái xe quay ngược trở lại về tỉnh Long An. Đến địa phận huyện Bến Lức, tài xế cho xe rẽ xuống ngã ba An Thạnh, xã An Thanh để chạy ra QL1 thuộc thị trấn Bến Lức.

Phát hiện sự việc, Đội 4 QLTT Long An sử dụng 2 mô tô bám theo và liên tục ra tín hiệu yêu cầu tài xế xe 62C-014.84 dừng lại để kiểm tra. Lúc này tài xế ô tô liền tăng ga bỏ chạy ra QL1.



Xe QLTT chặn xe tải nghi chở hàng lậu bị tông hư hỏng

Khi đến ngã ba Long Kim nhìn thấy 2 môtô QLTT đậu chặn phía trước tài xế tông thẳng vào phương tiện khiến 1 mô tô văng ra ngoài, chiếc còn lại dính vào gầm xe kéo lê trên đường gần 150 m mới dừng lại.

Khi ô tô tải dừng lại, tài xế mở cửa xe nhảy lên ô tô khác của đồng bọn chạy tới chở đi ra hướng cao tốc và bỏ lại ô tô chở hàng hóa. Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện hàng hóa trên xe tải là máy lạnh đã qua sử dụng không có chứng từ hóa đơn.

Vụ việc đang được Công an huyện Bến Lức xác minh làm rõ.