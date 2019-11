Xe tải tông vào xe máy chở ba, một người chết, hai nguy kịch

Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 23-11, tại điểm giao nhau đường vào UBND huyện Nghĩa Đàn và đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) giữa xe tải và xe máy khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ, 2 người ngồi sau xe máy bị thương nặng.

CSGT có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng.

Vào thời điểm nêu trên, xe tải mang BKS 37C- 319.51 chạy trên đường Hồ Chí Minh tông trúng xe máy mang BKS 37L1- 399.63 chở ba người.

Cú tông mạnh khiến ba người trên xe máy văng ra xa, xe máy mắc kẹt phía trước gầm xe tải.

Anh Vi Nhật L. (18 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong tại chỗ. Hai thanh niên ngồi sau xe máy (một nam và một nữ) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Nghĩa Đàn và Đội CSGT đường Hồ Chí Minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường, phân luồng bảo vệ hiện trường và lập biên bản, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.