Xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm luôn vợ bạn nhậu

Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lê Văn Giỏi (33 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) về hành vi hiếp dâm.



Lê Văn Giỏi. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 tối 26-5, Giỏi cùng một số người nhậu tại nhà bà T. (41 tuổi).

Chồng bà T. say thì Giỏi cùng nhóm nhậu tới một nhà khác tiếp tục ướng rượu. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, Giỏi trở lại xin ngủ nhờ nhà bà T.

Bà T. vừa đóng cửa lại thì bị Giỏi dùng tay đánh mạnh vào trán.

Sau đó Giỏi lấy một vật nhọn kề vào cổ bà T. uy hiếp, khống chế để hiếp dâm. Xong xuôi, Giỏi còn đánh bà T, nạn nhân bèn giả vờ chết khiến Giỏi sợ hãi trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, bà T. đi trình báo công an, tới trưa 27-5 thì Giỏi đầu thú.

Giỏi là người nghiện ma túy và từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.