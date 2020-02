Xử lý nữ công nhân ở Bình Dương tung tin giả về virus Corona

Ngày 7-2, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã mời chị Lò Thị T. (thường trú tại Nghệ An) để làm rõ việc đưa thông tin có hai người nhiễm virus Corona ở Bình Dương lên mạng xã hội Facebook, khiến dư luận hoang mang.



Nữ công nhân đăng tải thông tin sai sự thật bị phạt hành chính. (Ảnh cắt từ Facebook)

Theo cơ quan điều tra, chị Lò Thị T. đang làm việc tại Công ty TNHH Doanh Đức (KCN Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An).

Ngày 6-2, chị T. đến công ty thì thấy nhiều công nhân không vào làm việc và ngồi ngoài sân của công ty.

Thấy vậy, chị T. đã chụp ảnh các công nhân này rồi đăng tải lên trang Facebook cá nhân có tài khoản “Chị’i Bii’” kèm nội dung “cty ko cho nghỉ công nhân đình công về vì ở trong sưởng có hai người bị nhiễm virus corona”.

Làm việc với cơ quan công an, chị Lò Thị T. cho biết khi đến công ty làm việc thì nghe một vài công nhân nói có hai người bị nhiễm virus Corona nên chụp hình và đăng Facebook.

Chị T. cho biết mình chỉ nghe vậy chứ chưa biết đúng hay sai nhưng do lo sợ nên đăng để cảnh báo mọi người. Sau khi đăng lên được 30 phút, chị T. đã gỡ bỏ thông tin trên.

Công an TP Dĩ An đã lập biên bản xử phạt hành chính chị Lò Thị T. theo quy định pháp luật.