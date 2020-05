Xử phạt nhóm người giả ăn xin ở Hội An

Ngày 5-5, UBND TP Hội An (Quảng Nam) đã có quyết định xử phạt hành chính đối với năm người mặc trang phục giống ăn xin tại khu vực Giếng Máy (chợ Hội An).

Theo đó, sau khi phát hiện nhóm người trong trang phục giống ăn xin ở TP Hội An, Công an TP Hội An đã vào cuộc xác minh, điều tra.



Nhóm người ăn mặc nhếch nhác giả ăn xin ở Hội An.

Qua điều tra, công an xác định nhóm người này gồm năm người: Trần Thị Minh Thảo (43 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hiền (42 tuổi), Trần Thị Hoa (37 tuổi), Nguyễn Anh Thành Tâm (38 tuổi), Phan Anh Hạnh Trinh (36 tuổi, cùng ngụ TP Đà Nẵng) có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Những người này đã vi phạm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Với vi phạm nêu trên, chủ tịch UBND TP Hội An đã ra quyết định xử phạt đối với Phan Anh Hạnh Trinh và Nguyễn Anh Thành Tâm mỗi người 15 triệu đồng, những người còn lại bị xử phạt 12,5 triệu đồng.



UBND TP Hội An đã xử phạt hành chính đối với nhóm năm người.

Đến thời điểm này, nhóm năm người nêu trên đã chấp hành quyết định xử phạt.

Như PLO đã thông tin trước đó, sáng 31-3, một nhóm người tụ tập với quần áo hư hỏng, nhếch nhác, đội nón lá, mang theo gậy giả làm người ăn xin. Sự việc được một số người ghi hình, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội.

Những hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đa số đều tỏ ra không đồng tình, cho rằng những người này đã làm xấu hình ảnh Hội An.

Đáng nói, giữa thời điểm cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19, việc nhóm người này tụ tập thực hiện hành vi phản cảm ngay tại phố cổ Hội An càng khiến nhiều người bức xúc.