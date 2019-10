'Xưởng' in tiền giả trong tiệm sửa xe ở An Giang

Ngày 31-10, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ các nghi phạm gồm: Trần Minh Trí (31 tuổi), Châu Anh Phụng (22 tuổi) và Võ Minh Quang (21 tuổi, cùng ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Làm và lưu hành tiền giả.



Ba nghi phạm tại cơ quan công an.

Theo công an, khoảng 12 giờ 30 ngày 28-10, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hành chính một tiệm sửa xe tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 28 triệu đồng tiền giả với các mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng; một máy in màu hiệu Cannon, một laptop, một bàn là cùng nhiều tang vật liên quan đến việc làm tiền giả.

Qua điều tra xác minh, công xác định ba nghi phạm trên có liên quan nên mời về làm viêc.

Tại cơ quan công an, ba nghi phạm khai nhận đã làm tiền giả như trên để xài. Thủ đoạn của các nghi phạm là lợi dụng trời tối, dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng hóa có giá trị nhỏ tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn để được thối lại tiền thật.

Ba nghi phạm đã tiêu thụ được chín tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng thì bị bắt giữ.