Công an gỡ mã độc trên điện thoại và lấy lại 692 triệu đồng cho 1 phụ nữ 21/02/2025 17:17

Ngày 21-2, bà PTH (53 tuổi, trú phường Nghi Hương, TP Vinh, Nghệ An) viết thư cảm ơn Công an tỉnh Nghệ An đã giúp bà gỡ mã độc trên điện thoại và lấy lại được 692 triệu đồng bị chiếm đoạt.

EVNSPC tuyên truyền, cảnh báo khách hàng sử dụng điện phòng tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo.



Theo bà H, khoảng 16 giờ chiều 16-2, bà H nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ giới thiệu với bà là “nhân viên điện lực thông báo đang nợ tiền điện”.

Người này hối thúc bà H và đe dọa cắt điện nếu không nhanh chóng thanh toán, làm các thủ tục xác minh đã nộp tiền. Lo lắng, bà H đã thực hiện theo các yêu cầu của người này.

Thông qua ứng dụng Zalo, bà H nhận được đường link yêu cầu bà cài đặt ứng dụng Epoint lên điện thoại di động. Sau khi thực hiện một số thao tác trên ứng dụng, bà H lại bị “yêu cầu chị truy cập ứng dụng ngân hàng và sử dụng CCCD để hoàn thiện quá trình thanh toán”.

Ngay sau đó, điện thoại của bà H “nóng lên” và hai tài khoản thanh toán ngân hàng của bà tự động bị trừ 92 triệu đồng và 600 triệu đồng.

Thư cảm ơn của bà H gửi Công an Nghệ An.

Bà H hoảng hốt cầu cứu công an. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Nghệ An tiếp nhận trình báo đã nhanh chóng vào cuộc.

Theo công an, ứng dụng Epoint là ứng dụng giả mạo, chứa mã độc chiếm quyền điều khiển thiết bị. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ làm giả số điện thoại (caller ID spoofing) để số điện thoại của mình hiện lên như số điện thoại chính thức của công ty điện lực. Mã QR thanh toán gửi cho bà H được thiết kế tinh vi với logo của Tổng Công ty điện lực EVN.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã hướng dẫn bà H thực hiện nhiều thao tác trên điện thoại nhằm ngăn chặn dòng tiền tiếp tục chuyển đi. Đồng thời, hướng dẫn bà H thực hiện thủ tục trình báo trực tiếp lên ngân hàng để kịp thời phong tỏa số tiền nói trên.

Thời điểm đó, nhóm tội phạm phát hiện trong tài khoản của bà H còn sổ tiết kiệm online nên chúng tiếp tục thực hiện các thủ đoạn nhằm chiếm đoạt. Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã kịp gỡ mã độc trên điện thoại bà H. Tài khoản ngân hàng của bà H được cài đặt bảo mật, thay mật khẩu ngăn chặn chuyển tiền đi. Đến sáng hôm sau, bà H đã nhận lại 692 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục xác minh, điều tra những kẻ đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nêu trên.